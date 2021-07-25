Колосов — о драфте НХЛ: ещё не до конца верю в случившееся. Будто это произошло не со мной

Белорусский голкипер Алексей Колосов поделился эмоциями от драфта НХЛ, на котором он был выбран «Филадельфией» под общим 78-м номером.



«Вечером у нас была тренировка на горке. Драфт же начался, когда мы уже ехали обратно на автобусе. Поэтому пришлось смотреть начало второго раунда на планшете. Я понимал, что могут выбрать где-то в этом районе, потому и смотрел с самого начала. Кстати, во время драфта звонили скауты разных команд, говорили: «Вот сейчас выберем тебя». Но уже дома я увидел, что меня выбрала «Филадельфия». Максим Сушко тут же поздравил, написал, мол вот только вчера меня спрашивали про тебя, а сегодня забрали.



Кто ещё поздравил? Ой, целая куча друзей и знакомых. Один другого перебивал. Все мессенджеры и соцсети буквально разрывались от потока сообщений. Я не успевал отвечать.



Поздравил ли кто-то из игроков или тренеров «Динамо»? Дима Знахаренко, Артем Демков, Дима Буйницкий написали. Но было так много сообщений, что не смогу всех припомнить.



Звонили генеральный менеджер и два тренера вратарей «Флайерз». Я английского не знаю, поэтому с генменджером общались через русскоговорящего скаута, а с тренерами — через переводчика. Мне кажется, я ещё до конца не верю в случившееся. Будто это всё произошло не со мной.



Сколько представителей команд НХЛ разговаривали со мной? Я общался с 26 клубами», — приводит слова Колосова официальный сайт минского «Динамо».