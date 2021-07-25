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Майер может покинуть «Сан-Хосе». Клуб уже получал несколько предложений по обмену игрока

Майер может покинуть «Сан-Хосе». Клуб уже получал несколько предложений по обмену игрока
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер может покинуть клуб.

Как сообщает The Fourth Period, несколько клубов лиги сделали предложение по обмену игрока во время драфта НХЛ. В качестве компенсации «Шаркс» требовали пик первого раунда. Швейцарец продолжает быть доступным на рынке.

24-летний Майер имеет ещё два года до окончания контракта, его зарплата составляет $ 6 млн в год. Форвард станет ограниченно свободным агентом после истечения срока его соглашения.

В прошедшем сезоне НХЛ Майер принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 31 (12+19) результативный балл при показателе полезности «-5».

«Сан-Хосе» занял седьмое место в Западном дивизионе в регулярном сезоне-2020/2021 и не сумел пробиться в плей-офф.

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