Майер может покинуть «Сан-Хосе». Клуб уже получал несколько предложений по обмену игрока
Поделиться
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер может покинуть клуб.
Как сообщает The Fourth Period, несколько клубов лиги сделали предложение по обмену игрока во время драфта НХЛ. В качестве компенсации «Шаркс» требовали пик первого раунда. Швейцарец продолжает быть доступным на рынке.
24-летний Майер имеет ещё два года до окончания контракта, его зарплата составляет $ 6 млн в год. Форвард станет ограниченно свободным агентом после истечения срока его соглашения.
В прошедшем сезоне НХЛ Майер принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 31 (12+19) результативный балл при показателе полезности «-5».
«Сан-Хосе» занял седьмое место в Западном дивизионе в регулярном сезоне-2020/2021 и не сумел пробиться в плей-офф.
Комментарии
- 25 июля 2021
-
23:50
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:44
-
22:25
-
22:07
-
21:36
-
21:19
-
20:40
-
20:15
-
19:43
-
19:32
-
19:24
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:16
-
13:53
-
13:38
-
13:19
-
12:53
-
12:38
-
12:23
-
11:58
-
11:34
Партнерский контент