Агент Айкела: ожидаем, что Джека обменяют из «Баффало» в ближайшем будущем

Питер Фиш, агент нападающего Джека Айкела, прокомментировал ситуацию с возможным обменом своего клиента из «Баффало Сэйбрз».

«Мы ожидаем, что Джека обменяют в ближайшем будущем. Все наши разговоры сконцентрированы на этом вопросе», — приводит слова агента обозреватель The Athletic Джон Вогл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. Также с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Ранее стало известно, что «Баффало» требует за Айкела двух игроков НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум четыре актива.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах.