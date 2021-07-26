Агент Айкела: ожидаем, что Джека обменяют из «Баффало» в ближайшем будущем

Питер Фиш, агент нападающего Джека Айкела, прокомментировал ситуацию с возможным обменом своего клиента из «Баффало Сэйбрз».
«Мы ожидаем, что Джека обменяют в ближайшем будущем. Все наши разговоры сконцентрированы на этом вопросе», — приводит слова агента обозреватель The Athletic Джон Вогл на своей странице в «Твиттере».
Напомним, контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. Также с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Ранее стало известно, что «Баффало» требует за Айкела двух игроков НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум четыре актива.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах.
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