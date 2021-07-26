Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Отношения между Ландескогом и «Колорадо» ухудшились. Продление контракта маловероятно

Отношения между Ландескогом и «Колорадо» ухудшились. Продление контракта маловероятно
Аудио-версия:
Комментарии

Появились подробности хода переговоров о новом контракте между «Колорадо Эвеланш» и капитаном клуба Габриэлем Ландескогом. Их сообщил обозреватель Colorado Hockey Now Адриан Дейтер на своей странице в «Твиттере».

«Думаю, у Ландескога с «Эвеланш» дела пошли хуже. Его возвращение больше не выглядит так правдоподобно, как я предполагал.

Тем не менее всё всегда может измениться. Но звучит так, что переговоры пошли в худшую сторону», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне НХЛ 28-летний капитан «Колорадо Эвеланш» провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка при полезности «+14». В плей-офф Ландеског принял участие в 10 матчах, сумев набрать 13 (4+9) очков при общей полезности «+1».

Напомним, игрок ищет варианты для подписания семилетнего соглашения с кэпхитом $ 9-10 млн, однако «Эвеланш» собираются предложить ему только $ 30 миллионов за пять лет. В клубе рассчитывают на то, что форвард согласится на уступки.

Новость по теме
Ландеског готов сделать скидку «Колорадо». Клуб предлагал игроку $ 5-6 млн в год на 8 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021