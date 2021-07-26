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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Никлас Яльмарссон завершит карьеру

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Никлас Яльмарссон завершит карьеру
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34-летний защитник команды Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Никлас Яльмарссон завершит карьеру, сообщает североамериканский журналист Крэйг Морган на своей странице в «Твиттере».

У шведского игрока обороны закончился контракт с «Койотами». В прошедшем сезоне Яльмарссон принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал пять результативных передач при показателе полезности «-6» и 18 минутах штрафного времени.

До «Аризоны» он выступал за «Чикаго Блэкхоукс», с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в лиге Яльмарссон принял участие в 822 матчах, в которых набрал 172 (25+147) очка при общем показателе полезности «+106» и 332 минутах штрафного времени.

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