Джонс был готов перейти в «Даллас», но там отказались платить ему больше, чем Хейсканену
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Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в эфире подкаста 31 Thoughts поделился деталями перехода защитника Сета Джонса в «Чикаго Блэкхоукс».
Журналист отметил, что игрок обороны был готов подписать долгосрочный контракт с тремя командами: «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старз» и «Чикаго».
В «Колорадо» хотели предложить однолетнее соглашение с Джонсом, но не могли предложить многолетнее.
«Даллас», в свою очередь, не хотел отдавать игроков ради обмена Джонса и платить ему больше, чем Миро Хейсканену, с которым подписали контракт на восемь лет и общую сумму $ 67,6 млн.
Поэтому Джонса обменяли в «Чикаго». Ранее сообщалось, что контракт с Джонсом будет заключён сроком на восемь лет на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).
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