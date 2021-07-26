Плющев — о программе «Красная машина»: дилетанты потешаются, но это реальный шаг вперёд

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев высказался о программе подготовки хоккеистов «Красная машина» на фоне драфта НХЛ, где были выбраны 29 российских игроков.



«Главная проблема в том, что на границе 20 лет мы теряем свой генофонд. Нет смысла мазать всё чёрной краской.



В последние годы в России в детско-юношеском хоккее запущены хорошие научно-методические программы, например, «Красная машина». Заметил, что над ней некоторые дилетанты потешаются, но эта программа — реальный шаг вперёд для нашего хоккея. И первые результаты мы уже видим.



Но по большому счёту одной «Красной машиной» энхаэловские драфты не порвёшь. Нужна вся вертикаль, система. Что толку от этих 29 призывников, если в возрасте 17-20 лет нашим талантам кровь из носу необходимы реальный подхват, доводка до профессионального уровня, множество тонкой работы!



И вот здесь появляется наша МХЛ, о проблемах которой уже устал говорить. И проблема тренерская, когда люди на лавочке в основном выживают и суетятся, а не тренируют и не работают стратегически.



Знаете, я тут недавно почитал планы подготовки некоторых команд КХЛ к сезону. Ужаснулся! Да там всё вопреки методическим указаниям и тренерской науке!



Вот вам пример — вернувшийся в лигу «Адмирал» 16 июля открыл подготовительный лагерь, а уже через неделю провёл контрольный матч с минским «Динамо».



Надеюсь, что в такой экстремальной ситуации, когда профессиональный спортсмен объективно ещё не может включиться, никто из игроков «Динамо» или «Адмирала» не получил травмы. Но вообще-то это похоже не на подготовку, а на вредительство.



В своё время Анатолий Владимирович Тарасов говорил: когда тренеры уже на раннем этапе подготовки назначают контрольные матчи, они просто не готовы и не знают, чем занять команду на тренировке. Скажите, о какой тонкой подводке молодёжи в таких условиях можно говорить?» — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Новость по теме В «Баффало» объяснили выбор сразу четверых россиян на драфте НХЛ–2021