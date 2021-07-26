«Вегас» предложил Алеку Мартинесу краткосрочный контракт с зарплатой менее $ 4 млн в год

Защитник Алек Мартинес получил предложение от команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».



Как сообщает The Fourth Period, «рыцари» предлагают 33-летнему игроку обороны краткосрочное соглашение. Заработная плата по такому контракту составит меньше $ 4 млн в год.



28 июля американец может выйти на рынок свободных агентов.



Напомним, в прошедшем сезоне Мартинес принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+26».



На его счету ещё 19 встреч, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+1», в плей-офф Кубка Стэнли.