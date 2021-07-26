«Вегас» предложил Алеку Мартинесу краткосрочный контракт с зарплатой менее $ 4 млн в год
Поделиться
Защитник Алек Мартинес получил предложение от команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».
Как сообщает The Fourth Period, «рыцари» предлагают 33-летнему игроку обороны краткосрочное соглашение. Заработная плата по такому контракту составит меньше $ 4 млн в год.
28 июля американец может выйти на рынок свободных агентов.
Напомним, в прошедшем сезоне Мартинес принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+26».
На его счету ещё 19 встреч, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+1», в плей-офф Кубка Стэнли.
Комментарии
- 26 июля 2021
-
12:42
-
12:16
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:42
-
10:34
-
10:21
-
09:50
-
09:22
-
08:55
-
08:35
- 25 июля 2021
-
23:50
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:44
-
22:25
-
22:07
-
21:36
-
21:19
-
20:40
-
20:15
-
19:43
-
19:32
-
19:24
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
Партнерский контент