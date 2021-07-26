«Ак Барс» продлил контракт с защитником Адамчуком

Защитник Кирилл Адамчук подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».

Отмечается, что новое соглашение с 27-летним игроком обороны будет действовать до 30 апреля 2023 года.

В сезоне-2020/2021 Адамчук, игравший за «Северсталь», принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+8» и 34 минутах штрафного времени. На его счету ещё четыре встречи в плей-офф, в которых он не набрал очков.

Напомним, ранее «Ак Барс» обменял 24-летнего нападающего Ивана Емеца в «Северсталь». Взамен команда из столицы Татарстана получила права на 27-летнего нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Томаша Гертла.