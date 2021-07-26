«Барыс» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Гурковым, сообщается на официальном сайте нур-султанского клуба.

Двустороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.



Гурков выступает за команды из системы клуба с 2016 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. Также он сыграл 15 встреч в чемпионате Казахстана за «Номад», записав в свой актив пять результативных передач.

По итогам сезона-2020/2021 «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести встречах.



В первом матче сезона «Барыс» 3 сентября дома сыграет с «Салаватом Юлаевым».