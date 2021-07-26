Агент Бучневича: несмотря на то что мы ожидали обмена, это всё равно стало шоком

Тодд Даймонд, агент нападающего Павла Бучневича, рассказал об обмене своего клиента из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Сент-Луис Блюз».
«Я знал, что в последнюю неделю будут дискуссии вновь и вновь. Но, дойдя до дней драфта и открытия рынка свободных агентов 28 июля, Крис Друри (генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), желавший попробовать подписать пораньше некоторых игроков, форсировал события. Он думал, что решением станет то место в составе, где у него больше всего возможностей, чтобы не отдать всё.
У Павла много близких друзей в раздевалке. Он не типичный русский игрок. Буч полностью погружён в атмосферу со всеми игроками команды, а его самые близкие друзья из других стран находятся в раздевалке «рейнджеров». Он хороший парень, и с ним легко ладить. Павел был таким с первого дня, когда приехал, что, честно говоря, удивило меня, но он пользуется огромным доверием у этих парней. Уверен, он будет скучать по ним.
Несмотря на то что мы ожидали обмена, это всё равно стало шоком. Было поздно (в России, когда Даймонд добрался до Бучневича. — Прим. «Чемпионата»), так что он всё ещё пытается оправиться от потрясения. Думаю, мы поговорим об этом через день или два. Но, очевидно, он знает, что «Сент-Луис» выигрывал кубок. Полагаю, это хорошо подходит для той группы форвардов, которая сейчас есть у «Блюз», — приводит слова Даймонда The Athletic.
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