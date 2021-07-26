Фридман: «Нью-Джерси» может подписать Даги Хэмилтона. «Дэвилз» хотят «произвести сенсацию»

Известный хоккейный журналист и обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире подкаста 31 Thoughts поделился подробностями о планах «Каролины Харрикейнз» на защитника Даги Хэмилтона.
Инсайдер сообщил, что в качестве замены «Каролина» рассматривает игрока обороны «Сент-Луис Блюз» Тори Круга, у которого действует ещё шесть лет контракта на $ 45,5 млн. Тем не менее Фридман сомневается, что у «Харрикейнз» получится осуществить сделку.
По мнению журналиста, «Нью-Джерси Дэвилз» может подписать контракт с Хэмилтоном. Он считает, что «дьяволы» хотят «произвести сенсацию».
В прошедшем сезоне Хэмилтон принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+20» и 35 минутах штрафного времени. Он стал третьим бомбардиром «Харрикейнз».
На его счету ещё 11 встреч и 5 (2+3) очков в плей-офф.
- 26 июля 2021
-
15:38
-
15:14
-
14:53
-
14:34
-
14:20
-
13:48
-
13:26
-
13:17
-
12:42
-
12:16
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:42
-
10:34
-
10:21
-
09:50
-
09:22
-
08:55
-
08:35
- 25 июля 2021
-
23:50
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:44
-
22:25
-
22:07
-
21:36
-
21:19
-
20:40
-
20:15
-
19:43
-
19:32
-
19:24
-
18:55