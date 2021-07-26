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Фридман: «Нью-Джерси» может подписать Даги Хэмилтона. «Дэвилз» хотят «произвести сенсацию»

Фридман: «Нью-Джерси» может подписать Даги Хэмилтона. «Дэвилз» хотят «произвести сенсацию»
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Известный хоккейный журналист и обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире подкаста 31 Thoughts поделился подробностями о планах «Каролины Харрикейнз» на защитника Даги Хэмилтона.

Инсайдер сообщил, что в качестве замены «Каролина» рассматривает игрока обороны «Сент-Луис Блюз» Тори Круга, у которого действует ещё шесть лет контракта на $ 45,5 млн. Тем не менее Фридман сомневается, что у «Харрикейнз» получится осуществить сделку.

По мнению журналиста, «Нью-Джерси Дэвилз» может подписать контракт с Хэмилтоном. Он считает, что «дьяволы» хотят «произвести сенсацию».

В прошедшем сезоне Хэмилтон принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+20» и 35 минутах штрафного времени. Он стал третьим бомбардиром «Харрикейнз».

На его счету ещё 11 встреч и 5 (2+3) очков в плей-офф.

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