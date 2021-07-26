Фридман: «Монреаль» говорил с «Баффало» об обмене Айкела, но не знаю, к чему это приведёт

Известный хоккейный журналист и обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман поделился новыми подробностями о будущем капитана «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.

«Монреаль» и Айкел… я получаю много противоречивых сигналов. Кто-то говорит, что «Канадиенс» заинтересованы в сделке, кто-то — что они не хотят этого. По крайней мере, «Монреаль» говорил об обмене с «Баффало», но я просто не знаю, к чему это приведёт», — приводит слова Фридмана подкаст 31 Thoughts.

Напомним, контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. Также с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Ранее стало известно, что «Баффало» требует за Айкела двух игроков НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум четыре актива.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах.