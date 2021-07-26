Новиков: задача нашего хоккея — подготовить Фёдорова, чтобы он стал тренером клуба НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА, а также о предстоящем сезоне КХЛ.
«Задача российского хоккея — подготовить Фёдорова к тому, чтобы он стал главным тренером клуба НХЛ. А в ЦСКА он сел в лодку без дна, чего пока даже не представляет. Он не понимает, куда он попал. То, что мы видим с трибун — пантомима. А то, что происходит внизу, намного страшнее. Здесь Фёдоров может потерять свою репутацию. И ему будут только мешать, чтобы он не смог доказать, что великие игроки могут быть хорошими главными тренерами. Вся эта серость очень злая и криминальная, и она пойдёт на всё.
Сезон будет очень интересным. Тот же «Спартак» сейчас набирает неплохую команду. В этом году мы ждём реновации в нашем хоккее, которая назрела уже довольно давно. Нужно, чтобы все эти серые и непонятные игры прошли. Дело не в площадках или лимите на легионеров. Нам нужен искренний хоккей, и тогда у нас всё будет. Только он даёт движение вперёд. Сезон будет интересным, многие команды усилились. А то, что ЦСКА будет тяжело — в этом нет вопросов», — цитирует Новикова AllHockey.Ru.
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