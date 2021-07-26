Генменеджер «Тампы»: больно терять Гурда и Гудроу. Это просто реальность нашего бизнеса

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал потерю клубом форварда Янни Гурда, который был выбран «Сиэтлом» на драфте расширения, а также уход в «Рейнджерс» нападающего Баркли Гудроу.



«Янни — один из образцовых примеров успеха нашей программы развития, он человек души и сердца. Никто не сражается на льду лучше Янни. Он один из самых сильнейших игроков во всех отношениях, так что, очевидно, это больно.



Ещё неприятно терять Баркли Гудроу. Мы расстанемся ещё с несколькими игроками, вероятно, в течение следующей недели, либо из-за обмена, либо из-за их подписания в качестве свободных агентов кем-нибудь ещё. Это просто реальность нашего бизнеса», — приводит слова Брисбуа The Athletic.