Генменеджер «Тампы»: больно терять Гурда и Гудроу. Это просто реальность нашего бизнеса
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал потерю клубом форварда Янни Гурда, который был выбран «Сиэтлом» на драфте расширения, а также уход в «Рейнджерс» нападающего Баркли Гудроу.
«Янни — один из образцовых примеров успеха нашей программы развития, он человек души и сердца. Никто не сражается на льду лучше Янни. Он один из самых сильнейших игроков во всех отношениях, так что, очевидно, это больно.
Ещё неприятно терять Баркли Гудроу. Мы расстанемся ещё с несколькими игроками, вероятно, в течение следующей недели, либо из-за обмена, либо из-за их подписания в качестве свободных агентов кем-нибудь ещё. Это просто реальность нашего бизнеса», — приводит слова Брисбуа The Athletic.
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