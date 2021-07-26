«Аризона» может сохранить за собой часть кэпхита Кемпера в рамках обмена голкипера
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Голкипер «Аризоны» Дарси Кэмпер может покинуть клуб.
«Кемпер продолжает вызывать интерес на обмен у нескольких команд, включая «Торонто». «Койотс» могут сохранить за собой часть кэпхита из $ 4,5 млн в рамках сделки, но я слышал, что цена всё равно довольно высока», — сообщил в «Твиттере» хоккейный журналист Дэвид Паньотта.
Ранее сообщалось, что «Аризона» готова пойти на обмен вратаря по финансовым соображениям. У Кемпера остаётся один год по контракту с кэпхитом $ 4,5 млн при фактической зарплате за следующий сезон $ 5,5 млн.
В минувшем сезоне НХЛ 31-летний Кемпер провёл 27 матчей, в которых отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.
Также он был основным вратарём сборной Канады на ЧМ-2021, став вместе с ней чемпионом мира.
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