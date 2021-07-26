Беннетт подписал новый контракт с «Флоридой» на четыре года

Нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Беннетт подписал новый контракт с клубом.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман, игрок заключил четырёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 4,4 в год.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Беннетт провёл 38 матчей за «Калгари» в регулярном чемпионате и набрал в них 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.



Завершал регулярку форвард во «Флориде», за которую в 10 матчах регулярного сезона набрал 15 баллов (6+9). В плей-офф 25-летний игрок сыграл в пяти матчах, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «0».



В прошедшем сезоне «Пантерз» заняли второе место в Центральном дивизионе, в первом раунде плей-офф уступив в серии «Тампе» со счётом 2-4.