Беннетт подписал новый контракт с «Флоридой» на четыре года
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Нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Беннетт подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман, игрок заключил четырёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 4,4 в год.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Беннетт провёл 38 матчей за «Калгари» в регулярном чемпионате и набрал в них 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.
Завершал регулярку форвард во «Флориде», за которую в 10 матчах регулярного сезона набрал 15 баллов (6+9). В плей-офф 25-летний игрок сыграл в пяти матчах, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «0».
В прошедшем сезоне «Пантерз» заняли второе место в Центральном дивизионе, в первом раунде плей-офф уступив в серии «Тампе» со счётом 2-4.
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