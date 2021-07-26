«Сент-Луис» сделал квалификационные предложения Барбашёву и Бучневичу

«Сент-Луис Блюз» сделал квалификационные предложения шести своим ограниченно свободным агентам.
Как сообщает официальный сайт клуба, в их число вошли российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Бучневич, а также форварды Дакота Джошуа, Джордан Кироу, Зак Сэнфорд и Роберт Томас.
Делая квалификационные предложения, «Блюз» сохранят за собой право заключения контрактов с этими игроками, когда 28 июля откроется рынок свободных агентов. Игроки, не получившие квалификационных предложений, станут неограниченно свободными агентами.
Напомним, Бучневич был обменян в «Сент-Луис» из «Рейнджерс». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+12».
Барбашёв сыграл в 38 матчах прошедшего регулярного сезона за «Блюз», набрав в них 12 (5+7) баллов при полезности «+5». В плей-офф 25-летний нападающий вышел на лёд в четырёх играх, сумев отличиться одной голевой передачей.
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