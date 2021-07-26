«Вегас» продлит контракт с Мартинесом на сумму $ 5 млн в год, превысив потолок зарплат

«Вегас Голден Найтс» в случае продления контракта с защитником Алеком Мартинесом превысит потолок зарплат.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Джесси Гранье, в настоящее время клуб имеет возможность потратить $ 4,1 млн, при этом новое соглашение Мартинеса обойдётся примерно в $ 5 миллионов. Поэтому уже после одного продления контракта «Вегас» будет испытывать проблемы с попаданием под потолок.



Отметим, 28 июля Мартинес может выйти на рынок свободных агентов.



Напомним, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+26».



На его счету ещё 19 встреч, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+1» в плей-офф Кубка Стэнли.