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«Вегас» продлит контракт с Мартинесом на сумму $ 5 млн в год, превысив потолок зарплат

«Вегас» продлит контракт с Мартинесом на сумму $ 5 млн в год, превысив потолок зарплат
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«Вегас Голден Найтс» в случае продления контракта с защитником Алеком Мартинесом превысит потолок зарплат.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Джесси Гранье, в настоящее время клуб имеет возможность потратить $ 4,1 млн, при этом новое соглашение Мартинеса обойдётся примерно в $ 5 миллионов. Поэтому уже после одного продления контракта «Вегас» будет испытывать проблемы с попаданием под потолок.

Отметим, 28 июля Мартинес может выйти на рынок свободных агентов.

Напомним, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+26».

На его счету ещё 19 встреч, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+1» в плей-офф Кубка Стэнли.

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