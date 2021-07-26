«Сан-Хосе» и «Нью-Джерси» совершат обмен игроками

«Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Джерси Дэвилз» совершат обмен игроками.
«Слышал, что Кристиан Ярош отправится из «Сан-Хосе» в «Нью-Джерси». В обратном направлении проследует Ник Меркли», — сообщил в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги защитник «Шаркс» Ярош принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, сделав в них одну голевую передачу при показателе полезности «-4».
Меркли провёл в составе «Нью-Джерси» 27 матчей в регулярке, сумев забросить две шайбы и отдать восемь голевых передач при общей полезности «-5».
«Сан-Хосе» в прошедшем регулярном сезоне НХЛ занял седьмое место в Западном дивизионе, не пробившись в плей-офф. «Нью-Джерси» также заняли седьмое место в Восточном дивизионе и не сумели продолжить борьбу за Кубок Стэнли.
- 26 июля 2021
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