Леонтьев: задача «Нефтехимика» — попасть в плей-офф, это будет шагом вперёд для нас

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о трансферной кампании клуба, стиле игры и задачах на предстоящий сезон КХЛ.



«Отсмотрели очень много игроков, проблем в этом не было. Но при принятии решения мы исходили, в том числе, из финансовой составляющей и других реалий сегодняшнего дня. Мы пристально следили за теми, кто подходит под наш стиль и рисунок игры. Все те, кого мы подписали, мне очень нравятся: их игра, возраст и финансовые запросы.



Задача поставлена – естественно, быть в плей-офф. Есть ещё задачи, но это уже наша внутренняя кухня. Что касается результата прошлого сезона, мы разговаривали со многими ребятами из команды. Главная наша задача сейчас – сделать сплочённый коллектив, чтобы мы были единой командой, семьёй, чтобы люди сражались друг за друга. Ещё одна задача – чтобы игроков хватало на все матчи, на все три периода, поэтому мы сейчас ведём усиленную, напряжённую подготовку. Июль – тяжёлый месяц для ребят, мы попросили их потерпеть. Исходя из этого, надеемся, что всё у нас получится.



Когда я был действующим игроком, мне всегда нравился атакующий хоккей. Он нравится зрителям, нравился игрокам – они больше любят атаковать, чем защищаться. Понятно, что обороняться нужно, если у тебя есть хорошая защита, то впереди тоже всё будет хорошо. Но во всех командах, где я работал, мы проповедовали атакующий, зрелищный и агрессивный хоккей, силовой, нацеленный на игру в зоне соперника. Мы будем так выстраивать подготовку, чтобы прививать команде такой стиль игры.



Какой результат «Нефтехимика» в новом сезоне смогу назвать успешным? Самое главное – если будет поставлена командная игра и будет выполнение тренерской установки игроками, если будет дружный коллектив, то нас оценят: зритель будет ходить на хоккей. Плюс ещё если попадём в плей-офф, показав тот хоккей, который нравится и нам, и зрителям, думаю, сезон будет успешным. Любое место, с которого мы зайдём в плей-офф, будет шагом вперёд для нас», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.