«Филадельфия» заключила новый контракт с защитником Мореном

«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании нового контракта с защитником Самуэлем Мореном.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на один год. Зарплата 26-летнего хоккеиста составит $ 750 тыс, сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный директор клуба Чак Флетчер.
В прошлом сезоне Морен провёл 20 матчей в регулярном чемпионате, забросив одну шайбу при полезности "-7" и 37 минутах штрафного времени. Всего у 26-летнего защитника 29 матчей в НХЛ.
Морен был выбран на драфте НХЛ 2013 года под общим 11-м номером, но из-за нескольких серьёзных травм колена и операций пропустил длительное время.
На международном уровне Морен помог сборной Канады выиграть золотые медали как на юниорском чемпионате мира по хоккею (2013), так и на молодёжном (2015).
- 26 июля 2021
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