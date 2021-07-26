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«Филадельфия» заключила новый контракт с защитником Мореном

«Филадельфия» заключила новый контракт с защитником Мореном
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«Филадельфия Флайерз» объявила о подписании нового контракта с защитником Самуэлем Мореном.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на один год. Зарплата 26-летнего хоккеиста составит $ 750 тыс, сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный директор клуба Чак Флетчер.

В прошлом сезоне Морен провёл 20 матчей в регулярном чемпионате, забросив одну шайбу при полезности "-7" и 37 минутах штрафного времени. Всего у 26-летнего защитника 29 матчей в НХЛ.

Морен был выбран на драфте НХЛ 2013 года под общим 11-м номером, но из-за нескольких серьёзных травм колена и операций пропустил длительное время.

На международном уровне Морен помог сборной Канады выиграть золотые медали как на юниорском чемпионате мира по хоккею (2013), так и на молодёжном (2015).

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