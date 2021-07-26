«Рейнджерс» планируют подписать защитника «Колорадо» Немета
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«Нью-Йорк Рейнджерс» планируют подписать шведского защитника «Колорадо Эвеланш» Патрика Немета.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно, зарплата хоккеиста может составить около $ 2,5 млн в год.
В прошедшем сезоне Немет сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате за «Детройт», на его счету 8 (2+6) баллов за результативность при коэффициенте полезности «-1». Затем, в результате обмена, он во второй раз за карьеру перешёл в «Колорадо», провёл 13 матчей в регулярке, набрав 2 (1+1) очка. В плей-офф 29-летний защитник сыграл в десяти играх, отдав в них одну голевую передачу при полезности «+1».
Всего в НХЛ защитник провёл 366 встреч, в которых набрал 58 (8+50) очков при показателе полезности «+19».
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