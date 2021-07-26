Свечников и Коршков получили квалификационные предложения от «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» объявила имена хоккеистов, которые получили квалификационные предложения.



Как сообщает официальный «твиттер-аккаунт» клуба, в список вошли российские нападающие Андрей Свечников и Егор Коршков. Также в него попали форвард Уоррен Фёгеле, защитник Максим Лажуа и голкипер Дилан Уэллс.



21-летний Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (15+27) очка при полезности «+1». В плей-офф форвард сыграл в 11 встречах, набрав 8 (2+6) баллов при общей полезности «+4».



Права на Коршкова «Каролина» получила в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». В настоящий момент форвард выступает в КХЛ в составе ярославского «Локомотива».