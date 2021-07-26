Роман Ротенберг поздравил чемпиона ОИ-2020 Храмцова с кепкой «Красная машина»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поздравил российского тхэквондиста Максима Храмцова с золотой медалью на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг.



Ротенберг выложил в «Инстаграме» фотографию спортсмена, держащего в руке кепку «Красная машина».

Напомним, в 1/8 финала Храмцов победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале одолел хорвата Тони Канаета (22:0), в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1), а в финале — представителя Иордании Салеха Эльшарабати (20:9).



После третьего дня летних Олимпийских игр Россия располагается на четвёртой позиции в медальном зачёте: 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды.