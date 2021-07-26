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Бывший защитник «Торпедо» Уайдман может оказаться в «Монреале»

Бывший защитник «Торпедо» Уайдман может оказаться в «Монреале»
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Американский защитник Крис Уайдман может оказаться в «Монреале».

«Похоже, Крис Уайдман присоединится к «Канадиенс» в качестве свободного агента. Защитник, который провёл очень результативный сезон в КХЛ, может подписать контракт с клубом НХЛ в среду», — сообщил в «Твиттере» журналист Крис Джонстон.

В настоящий момент 31-летний защитник находится в статусе неограниченно свободного агента. Прошлый сезон он провёл в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо».

По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 Уайдман стал лучшим бомбардиром среди защитников – на его счету 41 (9+32) очко при показателе полезности «0». Всего он провёл 59 матчей в регулярке КХЛ и четыре матча в плей-офф, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4».

В НХЛ Уайдман играл за «Оттаву» с 2015 по 2018 год, сезон-2018/2019 заканчивал в «Эдмонтоне» и «Флориде».

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