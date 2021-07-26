Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан возглавит сборную США на ОИ-2022

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан возглавит сборную США на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщил в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли.



53-летний специалист возглавляет «Питтсбург» с декабря 2015 года. Вместе с ним клуб завоевал два Кубка Стэнли в сезонах-2015/2016 и 2016/2017.



Салливан входил в тренерский штаб сборной США на Кубке Мира 2016 года. Также в Национальной хоккейной лиге он возглавлял «Бостон Брюинз» (2003-2006), работал ассистентом в «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2007-2009), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2009-2013) и «Ванкувер Кэнакс» (2013-2014).



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.