Нападающий московского «Динамо» Тарасов сообщил, что покидает клуб

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов сообщил, что покидает клуб.



«Мир не стоит на месте. Всё меняется. Сегодня я с грустью покидаю ХК «Динамо» Это было насыщенное и сильное время. Но мне пора идти дальше. Благодарю всех своих ребят из команды, мед. персонал, массажистов, точильщиков и весь персонал, кто мне помогал. И, конечно, дорогих болельщиков! «Динамо» всегда будет занимать у меня особое место в моём сердце. Спасибо! Увидимся на льду!» — написал Тарасов на странице в «Инстаграме».



30-летний форвард является воспитанником клуба. Он выступал за «Динамо» с 2015 года. Он провёл за клуб 310 матчей, в которых набрал 137 (77+60) результативных баллов при показателе полезности «+20».



В 2009 году Тарасов был выбран на драфте НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», но провёл за команду всего пять матчей в сезоне-2014/2015.