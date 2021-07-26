Яшин: понижение потолка зарплат сделало КХЛ интереснее, но глобально не изменило расклад

Чемпион мира, бывший форвард сборной России Алексей Яшин поделился мнением о понижении потолка зарплат в КХЛ.
«Понижение потолка зарплат добавило интриги в чемпионате КХЛ? Выравнивание возможностей делает лигу интереснее. Теперь ни у кого нет прежнего преимущества по составу. Некоторые клубы в новых условиях вынужденно поменяли стратегию, больше доверяют молодым хоккеистам. Но глобальных изменений в раскладе сил в КХЛ пока не происходит. Если сравнить полуфиналистов каждой конференции за несколько сезонов, то мы увидим, что обычно это те же восемь команд, которые всегда называют в числе фаворитов.
Это минус лиге? Почему? Интрига всё равно есть. Главным претендентом на итоговую победу в прошлом сезоне считался ЦСКА, действующий обладатель Кубка Гагарина. Даже перед финалом плей-офф говорилось, что армейцы победят за явным преимуществом. Но финальная серия получилась очень интересной и завершилась заслуженной победой «Авангарда». Поэтому интрига КХЛ всё-таки есть, наша лига интересная.
В условиях пониженного потолка зарплат СКА стал больше опираться на молодых игроков, прежние лидеры команды ушли. Но питерцы всё равно остаются на высоком уровне. Побеждают в своём дивизионе, доходят до полуфинала Кубка Гагарина, где в нескольких матчах достойно играют с ЦСКА. Хотя и убедительная победа московских армейцев в той серии была закономерна.
При таком раскладе полуфинал для СКА — потолок? Почему? В хоккее нет ничего постоянного, всё очень быстро меняется. Даже локальные внешне изменения в составе могут заметно усилить команду, поднять её потенциал. Тем более что задачи в Петербурге, наверное, остаются максимальные. Допускаю, что СКА в следующем сезоне сможет претендовать на Кубок Гагарина», — приводит слова Яшина «Спорт уик-энд».
- 26 июля 2021
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