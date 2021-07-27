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«Виннипег» продлит контракт с 35-летним форвардом Полом Штястны

«Виннипег» продлит контракт с 35-летним форвардом Полом Штястны
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«Виннипег Джетс» и 35-летний канадский центральный нападающий Пол Штястны согласовали условия продления контракта. Об этом сообщает авторитетный североамериканский журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере».

По информации источника, соглашение будет заключено сроком на один год с зарплатой в $ 3,75 млн.

Напомним, что по прошлому 3-летнему контракту, заключённому еще с «Вегас Голден Найтс» в 2018 году, он зарабатывал $ 6,5 млн за сезон.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Штястны провёл 56 матчей, в которых набрал 29 (13+16) очков при показателе полезности «-3» и 32 минутах штрафного времени. В шести играх минувшего розыгрыша Кубка Стэнли на его счету одна заброшенная шайба и аналогичное количество голевых передач, а коэффициент полезности составил «+1». Всего в НХЛ на счету Штястны 1001 матч и 755 (263+492) очков.

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