«Вашингтон» обменял защитника Диллона в «Виннипег», разгрузив платёжную ведомость

30-летний канадский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон в результате обмена пополнил состав «Виннипег Джетс». Об этом сообщает авторитетный североамериканский журналист Даррен Дрегер в «Твиттере».

«Вашингтон» в свою очередь заполучил два пика во втором раунде драфта НХЛ. Отметим, что Диллон имеет на руках контракт ещё на три сезона с зарплатой в $ 3,9 млн за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Диллон принял участие в 56 встречах, в которых набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «+15» и 49 минутах штрафного времени. В пяти играх минувшего розыгрыша Кубка Стэнли он забросил одну шайбу и продемонстрировал коэффициент полезности «-4».

Напомним, ранее сообщалось, что «Вашингтон» близок к заключению нового 4-летнего контракта с Александром Овечкиным.