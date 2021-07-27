«Вашингтон» обменял защитника Диллона в «Виннипег», разгрузив платёжную ведомость

30-летний канадский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон в результате обмена пополнил состав «Виннипег Джетс». Об этом сообщает авторитетный североамериканский журналист Даррен Дрегер в «Твиттере».
«Вашингтон» в свою очередь заполучил два пика во втором раунде драфта НХЛ. Отметим, что Диллон имеет на руках контракт ещё на три сезона с зарплатой в $ 3,9 млн за сезон.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Диллон принял участие в 56 встречах, в которых набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «+15» и 49 минутах штрафного времени. В пяти играх минувшего розыгрыша Кубка Стэнли он забросил одну шайбу и продемонстрировал коэффициент полезности «-4».
Напомним, ранее сообщалось, что «Вашингтон» близок к заключению нового 4-летнего контракта с Александром Овечкиным.
- 27 июля 2021
-
04:58
-
04:56
-
03:46
- 26 июля 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:15
-
22:55
-
22:48
-
22:35
-
22:17
-
22:01
-
21:34
-
21:20
-
20:52
-
20:43
-
20:26
-
19:48
-
19:25
-
19:12
-
18:39
-
18:14
-
18:00
-
17:45
-
17:10
-
16:48
-
16:39
-
16:17
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
14:53
-
14:34
-
14:20
-
13:48
-
13:26