Епанчинцев: «Югра» — клуб такого уровня и традиций, в котором одна задача — чемпионская

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев рассказал о подготовке команды и задачах на предстоящий сезон ВХЛ.



«У нас всё четко по плану, по традиции закладываем функциональный фундамент в Курганове. На первом нашем сборе — 30 хоккеистов, есть новички, есть много молодёжи. Конкуренция!



Штаб доволен. Наверное, впервые в моей тренерской карьере к игрокам после отпуска нет ни одного замечания — все поджарые, ни у кого нет даже килограмма лишнего веса. Это позволяет смело начать подготовительный процесс, без дополнительных пауз.



У команды есть полное осознание того, что теперь для каждого соперника по ВХЛ «Югра» — суперраздражитель. В сезон входим с пониманием, что выиграть Кубок Петрова легче, чем его защитить. Тем более если речь идёт о двух титулах — чемпиона гладкого турнира и плей-офф. Плюс нужно учитывать, что каждый год уровень ВХЛ только растёт.



Летом «Югра» лишилась первого звена Тертышный — Берлёв — Пилипенко. Это отличные нападающие, которые теперь пробиваются в клубы КХЛ. Их амбиции нам понятны, но это игроки первых двух звеньев. У нас есть устная договорённость, что если у ребят что-то не получится, они вернутся в Ханты-Мансийск.



27 и 28 июля матчи с «Омскими Крыльями» — новым клубом ВХЛ из системы «Авангарда». Безусловно, будет интересно стать первым соперником нового клуба. Но могу сказать, что для нас эти две игры — исключительно тренировочные. Будем решать свои задачи — проверим всех хоккеистов, которые находятся на сборе, по максимуму используем молодёжь. И всё это на фоне функциональной работы.



В системе клуба есть очень перспективные мальчишки. Фамилии можно называть долго — например, Яппаров, Воробьёв, Атанасов, Савчик, Ширгазиев, Чусовитин, Ежов. Но здесь необходимо быть аккуратным: у молодёжи ещё неустойчивая психика, похвалы в прессе ей иногда не помогают, а мешают, нужна прежде всего работа, большая и ежедневная.



Уже сейчас понятно, что молодые игроки участвуют в спортивной конкуренции с опытными мастерами, для команды это очень хорошо. Посмотрим, кто сможет пробиться в состав на регулярный чемпионат.



«Югра» — клуб такого уровня и таких традиций, в котором может быть только одна задача — чемпионская. Вновь будем её решать», — приводит слова Епанчинцева Russia-Hockey.