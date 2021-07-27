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«Чикаго» сделал квалификационное предложение Задорову

«Чикаго» сделал квалификационное предложение Задорову
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«Чикаго Блэкхоукс» представил список игроков, которые получили квалификационные предложения.

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, в их число попал российский защитник Никита Задоров, который был обменян из «Колорадо Эвеланш» в октябре 2020 года.

Также «Блэкхоукс» сделали квалификационные предложения форвардам Брэндону Хагелю и Александру Нюландеру, находящимся в статусе ограниченно свободных агентов.

Джош Дикинсон, Давид Кемпф и Пиус Зутер не были сохранены «Чикаго» и с 28 июля станут неограниченно свободными игроками, получив возможность вести переговоры с любыми клубами.

В прошедшем сезоне 26-летний Задоров провёл 55 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности "+1".

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