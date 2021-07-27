Фридман сообщил основных претендентов на форварда «Баффало» Айкела

Нападающий Джек Айкел в скором времени покинет «Баффало».
«Сейчас я думаю, что основные кандидаты на игрока — «Анахайм», «Калгари», «Миннесота» и другие команды, о которых я, вероятно, не слышал. Мой товарищ Эрик Энгельс сообщил, что вряд ли это будет «Монреаль».«Рейнджерс» и «Сэйбрз» также не были близки к заключению сделки», — сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Напомним, контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. Также с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Ранее стало известно, что «Баффало» требует за Айкела двух игроков НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум четыре актива.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах.
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