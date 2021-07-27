Есмантович: пытался ли отстоять Никитина как президент ЦСКА? У меня таких полномочий нет

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отставку Игоря Никитина с поста главного тренера клуба и назначение на его место Сергея Фёдорова.
«Мы понимаем, что это высокие риски. Наблюдательный совет принял взвешенное решение.
Вы должны понимать, что я не член наблюдательного совета. Я такой же нанятый работник по KPI и имею свой контракт, который имеет право закончиться в любой момент, если я не выполнил задачу. Но это уже отдельный разговор. Риск есть всегда. Это было объективное решение.
Наблюдательный совет принимает решение по поводу отставки главного тренера или продолжения его полномочий — это голосование? Это голосование.
Сильное было разночтение по голосам? Не хотел бы на эту тему говорить. Я не член наблюдательного совета. Это было немного некорректно. Главное, что было принято решение.
Пытался отстоять главного тренера как президент клуба? У меня таких полномочий нет. Я не член наблюдательного совета», — цитирует Есмантовича «Радио Маяк».
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