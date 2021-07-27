Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Есмантович: пытался ли отстоять Никитина как президент ЦСКА? У меня таких полномочий нет

Есмантович: пытался ли отстоять Никитина как президент ЦСКА? У меня таких полномочий нет
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отставку Игоря Никитина с поста главного тренера клуба и назначение на его место Сергея Фёдорова.

«Мы понимаем, что это высокие риски. Наблюдательный совет принял взвешенное решение.

Вы должны понимать, что я не член наблюдательного совета. Я такой же нанятый работник по KPI и имею свой контракт, который имеет право закончиться в любой момент, если я не выполнил задачу. Но это уже отдельный разговор. Риск есть всегда. Это было объективное решение.

Наблюдательный совет принимает решение по поводу отставки главного тренера или продолжения его полномочий — это голосование? Это голосование.

Сильное было разночтение по голосам? Не хотел бы на эту тему говорить. Я не член наблюдательного совета. Это было немного некорректно. Главное, что было принято решение.

Пытался отстоять главного тренера как президент клуба? У меня таких полномочий нет. Я не член наблюдательного совета», — цитирует Есмантовича «Радио Маяк».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021