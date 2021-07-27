36-летний Жердев возобновил карьеру, подписав контракт со словацким клубом

Российский нападающий Николай Жердев подписал контракт на один сезон с «Братислава Кэпиталз», который выступает в австрийской лиге. Об этом он сам сообщил обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Ранее 36-летний форвард выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Динамо» (Рига).



Последним клубом Жердева была «Рязань» (ВХЛ), за которую он выступал в 2019 году.



Форвард является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012).