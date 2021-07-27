«Кярпят» объявил о подписании контракта со Станиславом Галимовым

Российский вратарь Станислав Галимов стал игроком финских «Кярпят».
Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключён контракт на один год.
«Станислав — вратарь, который доказал свой уровень в России, он сможет привнести с собой опыт игры в ведущих клубах КХЛ. Для нас важно было то, что он чётко показал, что хочет выступать за наш клуб. В нашем дуэте вратарей теперь хорошее сочетание опыта и молодости», — сообщил спортивный директор «Кярпят» Харри Ахо.
В прошлом сезоне Галимов выступал в рижском «Динамо». Он сыграл 16 матчей, выиграв всего два из них, имея процент отражённых бросков 88,9% и пропуская в среднем 3,61 шайбы за игру.
Галимов — двукратный чемпион КХЛ в составе «Ак Барса» (2009, 2010), за свою карьеру сыграл четыре матча за сборную России.
Галимов станет первым российским игроком «Кярпят» с сезона-2009/2010, когда за клуб выступали Дмитрий Юшкевич и Денис Швидкий.
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