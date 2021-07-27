Полтапов: ехал с мамой на самокате к Красной площади, когда меня выбирал «Баффало»

Нападающий системы ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал итоги драфта НХЛ, на котором он был выбран «Баффало».



«Чувствовал ли заинтересованность от «Баффало»? Да, мне много писал их российский скаут. Но перед драфтом вообще ничего не понимал. Никто не говорит точно. После драфта позвонил генеральный менеджер. Он меня поздравил, сказал, что очень рад, что я к ним присоединился.



Что делал в момент, когда «Сэйбрз» выбирал под общим 33-м номером? Ехал с мамой на самокате к Красной площади. На самом деле хотелось быть выбранным в первом раунде, но первый пик второго раунда — тоже очень хорошо. Эмоции, что выбрал «Баффало»? Только положительные. Если выбирают на драфте, значит, видят, что ты можешь помочь организации.



«Клинки» выбрали еще одного армейца — Стивена Сардаряна. Это хорошо, конечно. Я всех российских ребят знаю, которых выбрал «Баффало». С Кисаковым и с Новиковым тоже в хорошем общении.



Приятно, конечно, что из такого разнообразия талантливых российских игроков, которые были представлены на драфте, меня выбрали вторым. Значит, пока что делаю всё правильно, но можно ещё лучше.



Много ли времени в переговорах уделяли статистике? Не очень. Да, я замечаю, что создаю много моментов. Буду работать над реализацией и только добавлять», — приводит слова Полтапова AllHockey.Ru.