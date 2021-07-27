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«Вашингтон» сделал квалификационное предложение голкиперу Самсонову

«Вашингтон» сделал квалификационное предложение голкиперу Самсонову
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«Вашингтон Кэпиталз» сделал квалификационное предложение российскому голкиперу Илье Самсонову.

Об этом сообщил в «твиттере» хоккейный журналист Майк Вогель. Также сообщается о том, что квалификационное предложение получил канадский защитник клуба Лукас Йохансен.

В 19 матчах минувшего сезона (18 в старте) Самсонов одержал 13 побед при коэффициенте надёжности 2,69 и проценте отражённых бросков 90,2. Россиянин оформил два шат-аута.

24-летний голкипер был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 22-м номером.

Отметим, что сейчас платёжная ведомость «Кэпиталз» составляет чуть более $ 71,7 млн. Таким образом, у «Вашингтона» есть всего $ 9,7 млн под потолком зарплат. Клуб собирается продлить контракт и с Александром Овечкиным.

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