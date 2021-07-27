Братья Андрей и Сергей Костицыны стали хоккеистами солигорского «Шахтёра»

Братья Андрей и Сергей Костицыны заключили контракты с солигорским «Шахтёром» и примут участие в ближайших матчах Кубка Салея, сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси.



Прошлый сезон Андрей провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В 24 матчах он отметился 10 (2+8) баллами. Также игрок выступал за чешский «Пардубице», за который он выходил на лёд в 20 встречах и набрал 15 (5+10) очков.



Сергей в прошлом сезоне защищал цвета словацкого клуба «Братислава Кэпиталз», выступающий в австрийской лиге, за который провёл 19 матчей и набрал 8 (3+5) результативных баллов. На прошедшем в мае-июне чемпионате мира по хоккею Сергей в составе сборной Беларуси сыграл в пяти играх, отметившись двумя результативными передачами.