Братья Андрей и Сергей Костицыны стали хоккеистами солигорского «Шахтёра»
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Братья Андрей и Сергей Костицыны заключили контракты с солигорским «Шахтёром» и примут участие в ближайших матчах Кубка Салея, сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси.
Прошлый сезон Андрей провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В 24 матчах он отметился 10 (2+8) баллами. Также игрок выступал за чешский «Пардубице», за который он выходил на лёд в 20 встречах и набрал 15 (5+10) очков.
Сергей в прошлом сезоне защищал цвета словацкого клуба «Братислава Кэпиталз», выступающий в австрийской лиге, за который провёл 19 матчей и набрал 8 (3+5) результативных баллов. На прошедшем в мае-июне чемпионате мира по хоккею Сергей в составе сборной Беларуси сыграл в пяти играх, отметившись двумя результативными передачами.
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