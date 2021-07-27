«Айлендерс» желают сохранить Сизикаса. Игрок хочет подписать долгосрочный контракт

«Нью-Йорк Айлендерс» не собираются расставаться с нападающим Кейси Сизикасом.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Ник Алберга, игрок вскоре может стать неограниченно свободным агентом, но он хочет подписать с клубом долгосрочный контракт. По прошлому соглашению его кэпхит составлял $ 3,35 млн.



В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Сизикас принял участие в 56 встречах, сумев набрать в них 14 (7+7) результативных очков при показателе полезности «-2». В 19 играх плей-офф форвард набрал 5 (2+3) баллов при общей полезности «0».



30-летний игрок выступает за «островитян» с сезона-2011/2012.



«Айлендерс» в прошедшем сезоне дошли до полуфинала Кубка Стэнли, уступив в нём «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии со счётом 3-4.