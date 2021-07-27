Савченко: благодарнее болельщиков «Барыса» я ещё не встречал. Надеемся их не разочаровать

Защитник «Барыса» Роман Савченко рассказал о возвращении в клуб, молодых игроках команды и ожиданиях от предстоящего сезона КХЛ.
«Нахлынули ли воспоминания, когда зашёл в раздевалку? Конечно же, ведь эту раздевалку могу считать родной. Встретился с ребятами, в принципе, с некоторыми постоянно поддерживали связь. С новыми ребятами сразу познакомились.
Были ли предложения от других клубов? Да, но «Барыс» выбрал, потому что хотел остаться дома. В Казахстане у меня родные и друзья.
Молодые ребята все довольно подготовленные. Но только через старание, выполнение игрового задания и дисциплину достигается лучший результат. То, что они в системе клуба, уже оценивает их как потенциальных профессиональных спортсменов.
Я никогда не откажу в совете или просьбе, всегда готов делиться своим опытом. Но всего должно быть в меру. Не хочу, чтобы это превратилось в навязчивые нравоучения.
Да, сборы начались. Но готовиться лично я начал за месяц индивидуально в тренажёрном зале. Система отработана годами, диету не держу, но и вредных привычек в питании не имею.
Новый сезон всегда несёт новые ожидания не только для болельщиков, но и для игроков. Мы очень зависим от атмосферы на арене, хотелось бы, чтобы зрителей на трибуны всё же допустили. Надеемся не разочаровать своих болельщиков. Они — наша огромная поддержка! Благодарнее болельщиков «Барыса» я ещё не встречал», — приводит слова Савченко официальный сайт клуба.
Ранее 32-летний воспитанник Усть-Каменогорска на протяжении десяти лет (2008–2018) защищал цвета «Барыса» и постоянно привлекался в национальную сборную Казахстана. Последние два сезона Савченко провёл в ярославском «Локомотиве».
- 27 июля 2021
-
15:31
-
15:10
-
14:44
-
14:02
-
13:39
-
13:15
-
12:37
-
12:14
-
11:45
-
11:06
-
10:44
-
10:22
-
10:01
-
09:40
-
09:13
-
08:52
-
08:40
-
08:21
-
04:58
-
04:56
-
03:46
- 26 июля 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:15
-
22:55
-
22:48
-
22:35
-
22:17
-
22:01
-
21:34
-
21:20
-
20:52
-
20:43
-
20:26
-
19:48