Савченко: благодарнее болельщиков «Барыса» я ещё не встречал. Надеемся их не разочаровать

Защитник «Барыса» Роман Савченко рассказал о возвращении в клуб, молодых игроках команды и ожиданиях от предстоящего сезона КХЛ.



«Нахлынули ли воспоминания, когда зашёл в раздевалку? Конечно же, ведь эту раздевалку могу считать родной. Встретился с ребятами, в принципе, с некоторыми постоянно поддерживали связь. С новыми ребятами сразу познакомились.



Были ли предложения от других клубов? Да, но «Барыс» выбрал, потому что хотел остаться дома. В Казахстане у меня родные и друзья.



Молодые ребята все довольно подготовленные. Но только через старание, выполнение игрового задания и дисциплину достигается лучший результат. То, что они в системе клуба, уже оценивает их как потенциальных профессиональных спортсменов.



Я никогда не откажу в совете или просьбе, всегда готов делиться своим опытом. Но всего должно быть в меру. Не хочу, чтобы это превратилось в навязчивые нравоучения.



Да, сборы начались. Но готовиться лично я начал за месяц индивидуально в тренажёрном зале. Система отработана годами, диету не держу, но и вредных привычек в питании не имею.



Новый сезон всегда несёт новые ожидания не только для болельщиков, но и для игроков. Мы очень зависим от атмосферы на арене, хотелось бы, чтобы зрителей на трибуны всё же допустили. Надеемся не разочаровать своих болельщиков. Они — наша огромная поддержка! Благодарнее болельщиков «Барыса» я ещё не встречал», — приводит слова Савченко официальный сайт клуба.



Ранее 32-летний воспитанник Усть-Каменогорска на протяжении десяти лет (2008–2018) защищал цвета «Барыса» и постоянно привлекался в национальную сборную Казахстана. Последние два сезона Савченко провёл в ярославском «Локомотиве».

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