«Северсталь» расторгла просмотровый контракт с Карой. Он вернулся в клуб в июне

«Северсталь» объявила о расторжении просмотрового контракта с нападающим Владиславом Карой, об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт клуба.



В прошлом декабре 23-летний игрок был обменен из «Северстали» в московский «Спартак» на нападающего Аристарха Фальковского, а в июне клубы совершили обратную сделку.



В сезоне-2020/21 Кара провёл в общей сложности 23 матча в регулярном чемпионате, набрав 3 (1+2) результативных балла. Также он принял участие в четырёх играх Кубка Гагарина.



Всего на его счету 102 матча в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 16 (8+8) очков.



В прошедшем сезоне КХЛ «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции, в первом раунде плей-офф уступив московскому «Динамо» со счётом 1-4. «Спартак» расположился на восьмом месте на Западе, также уступив в первом раунде ЦСКА (0-4).