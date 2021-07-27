Маклеллан: наша задача — договориться с Овечкиным до открытия рынка свободных агентов

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о переговорах о продлении контракта с капитаном и форвардом команды Александром Овечкиным.

«Прогресс есть. Наша задача — договориться до открытия рынка свободных агентов. Обе стороны стремятся к одному и тому же, и я думаю, мы договоримся к этому времени. Во всяком случае, я на это надеюсь», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.



В прошедшем чемпионате сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.