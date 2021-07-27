Чибриков: сейчас об НХЛ сильно не думаю. Меня выбрали, и это самое главное

Нападающий Никита Чибриков, которого «Виннипег Джетс» выбрал на драфте НХЛ, рассказал об эмоциях от того, что его не выбрали в первом раунде.

«Нет никакого расстройства. Да, у меня были какие-то ожидания. Но так сложилась судьба. Значит, всё к лучшему. Если «Виннипег» меня выбрал, то я им нужен. Вообще драфт – это только этап карьеры. Определённая ступенька, отметка твоего развития. Ты чего-то достиг, но нужно стремиться вперёд. Ты с детства смотришь НХЛ, мечтаешь попасть в эту лигу, потом тебя драфтуют. Понимаешь, что ты на правильном пути.

Сейчас об НХЛ сильно не думаю. Меня выбрали, и это самое главное. Теперь нужно помочь СКА, как тут помогают в развитии мне. Я должен прогрессировать, и пока получается. Нужно завоевать место в первой команде, а дальше всё зависит от меня», – цитирует Чибрикова официальный сайт НХЛ на русском языке.