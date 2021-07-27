ЖХЛ объявила новые даты финальных матчей лиги сезона-2020/2021

Финальные матчи Кубка Женской хоккейной лиги сезона-2020/2021 состоятся 7, 10 и 11 сентября. Матчи пройдут в Уфе и Мытищах, сообщает официальный сайт ЖХЛ.



Матчи финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги сезона-2020/2021 «КРС Ванке Рэйз» − «Агидель» состоятся 7, 10 и 11 сентября. Первая игра пройдёт в Уфе 7 сентября в 14:00 мск. Вторая и третья встречи будут сыграны в Мытищах 10 и, если потребуется, 11 сентября. Начало матчей — в 14:00 и 13:00 соответственно.



Напомним, что в соответствии с решением Совета Директоров КХЛ от 30 апреля матчи перенесённого финала пройдут до двух побед одной из команд.



Финал, запланированный на середину марта, был перенесён из-за сдачи хоккеистками «Агидели» первично положительных ПЦР-тестов COVID-19. В связи с необходимым карантином для «Агидели» и последующим началом подготовки сборных к чемпионату мира проведение финальной серии было отложено на сентябрь 2021.

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