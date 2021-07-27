В МХЛ подтвердили выступление новых команд из Перми и Ярославля в сезоне-2021/2022

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2021/2022 Молодёжной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт МХЛ. В нём примут участие 34 команды, разделённые на две конференции.

Лигу пополнили два клуба. «Локо-76» из Ярославля, входящий в структуру «Локомотива». В число участников вернётся пермский «Молот», который уже выступал в МХЛ в сезонах 2012/2013 (под названием «Октан») и 2013/2014. Обе команды будут выступать на Востоке.

«Рады приветствовать в МХЛ новые команды из Перми и Ярославля. Костяк «Локо-76» составляют хоккеисты «Локо-Юниор», которые стали обладателями главного трофея Национальной молодёжной хоккейной лиги в прошлом сезоне. Эта команда доказала, что она достойна стать частью МХЛ. Ярославская школа выпускает большое количество талантливых игроков, которые ярко проявляют себя в КХЛ, а «Локо» много лет является одним из фаворитов МХЛ. Вторая ярославская команда в МХЛ — это возможность увидеть в профессиональном молодёжном хоккее ещё больше местных талантов.

Пермь – также хоккейный город с сильной школой. Мы очень рады, что молодёжная команда клуба с такими традициями возвращается в Лигу. Воспитанники местного хоккея − Евгений Кетов, Анатолий Голышев, Евгений Аликин. Лучший снайпер и новичок минувшего сезона Матвей Мичков также родился и начинал заниматься хоккеем в Перми. Теперь выпускники пермской школы хоккея смогут совершенствовать мастерство в МХЛ, выступая в родном городе», − цитирует вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александра Гуськова сайт МХЛ

Состав участников:

Конференция «Запад»:

1. «Академия Михайлова» Тульская область

2. «Алмаз» г. Череповец

3. «Амурские Тигры» г. Хабаровск

4. «Красная Армия» г. Москва

5. «Крылья Советов» г. Москва

6. «Локо» г. Ярославль

7. МХК «Динамо-Москва» г. Москва

8. МХК «Динамо СПб» г. Санкт-Петербург

9. МХК «Спартак» г. Москва

10. «Русские Витязи» г. Чехов

11. «Сахалинские Акулы» Сахалинская область

12. «СКА-1946» г. Санкт-Петербург

13. «СКА-Варяги» Ленинградская область

14. СМО МХК «Атлант» Московская область

15. «Тайфун» Приморский Край

16. ХК «Капитан» г. Ступино

17. ХК «Рига» г. Рига

Конференция «Восток»:

1. «Авто» г. Екатеринбург

2. «Белые Медведи» г. Челябинск

3. «Ирбис» г. Казань

4. «Кузнецкие Медведи» г. Новокузнецк

5. «Ладья» г. Тольятти

6. «Локо-76» г. Ярославль

7. «Мамонты Югры» г. Ханты-Мансийск

8. МХК «Молот» г. Пермь

9. «Омские Ястребы» г. Омск

10. «Реактор» г. Нижнекамск

11. «Сарматы» г. Оренбург

12. «Сибирские Снайперы» Новосибирская область

13. «Спутник» г. Альметьевск

14. «Стальные Лисы» г. Магнитогорск

15. «Толпар» г. Уфа

16. «Тюменский Легион» г. Тюмень

17. «Чайка» г. Нижний Новгород