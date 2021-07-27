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Агент Флёри: он будет обсуждать свою ситуацию с семьей и серьёзно оценивать своё будущее

Агент Флёри: он будет обсуждать свою ситуацию с семьей и серьёзно оценивать своё будущее
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Агент голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри Аллан Уолш сообщил, что клуб по-прежнему не сказал вратарю об обмене в «Чикаго».

«Марк-Андре Флёри до сих пор не получил известий от кого-либо из «Вегаса». Он, очевидно, был продан в «Чикаго». Сейчас Марк-Андре будет обсуждать свою ситуацию с семьей и серьёзно оценивать своё хоккейное будущее», – написал Аллан Уолш в «Твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что «Вегас» обменяет Флёри на форварда Микаэля Хаккарайнена.

В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

«Вегас» завершил регулярку на втором месте в Западном дивизионе. В плей-офф «Голден Найтс» дошли до полуфинала, где уступили «Монреаль Канадиенс».

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