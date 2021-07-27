«Ванкувер» объявил о подписании пятилетнего контракта с Конором Гарландом
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«Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании контракта с форвардом Конором Гарландом, который недавно перешёл в команду в результате обмена с «Аризоной Койотс».
Сообщается, что зарплата хоккеиста составит $ 4,95 млн в год.
В рамках регулярного чемпионата сезона-2020/2021 Гарланд провёл 49 матчей и набрал 39 очков: забросил 12 шайб и отдал 27 результативных передач.
В прошлом сезоне «Аризона» набрала 54 очка в таблице Западного дивизиона, заняла пятое место и не вышла в плей-офф. «Ванкувер» занял последнее, седьмое место в Северном дивизионе и также не попал в розыгрыш Кубка Стэнли-2021.
Ранее генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг говорил, что для него сложнее всего было отдать общий 9-й выбор на драфте.
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