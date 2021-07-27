Бучневич заключил контракт с «Сент-Луисом» на четыре года и $ 23,2 млн

Российский нападающий Павел Бучневич заключил четырёхлетний контракт с «Сент-Луис Блюз», сообщает официальный сайт клуба.



Как сообщает инсайдер Грег Вышински, хоккеист будет получать от $ 3,25 млн до $ 5,8 млн в год. Общая сумма контракта хоккеиста составит $ 23,2 млн.

Напомним, Бучневич был обменян в «Сент-Луис» из «Рейнджерс».

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности "+12". Этот сезон стал самым результативным в карьере форварда.



Напомним, хоккеист выступал за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Это был единственный клуб Бучневича в НХЛ.